«مصر للطيران»: السماح لحاملي جميع التأشيرات عدا «العمرة» بالسفر إلى السعودية

قال رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الهيئة العامة للطيران السعودي سمحت بالدخول إلى المملكة لحاملي التأشيرات، طالما يحملون شهادة السلامة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح زكريا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن القرار يشمل جميع التأشيرات لحاملي الجنسيات المختلفة.

وأضاف أن تأشيرات العمرة هي الوحيدة التي لم تعلن بعد، موضحًا أن الشركة ستبدأ التشغيل برحلتين يوميا من جدة واثنين من الرياض وواحدة من الدمام.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه صدرت الموافقات الخاصة بقيود مغادرة وعودة المواطنين إلى المملكة، مشيرا إلى أن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، سيكون بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.