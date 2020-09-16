قرر هشام آمنة محافظ البحيرة، إيقاف مدير مدرسة الدلنجات الثانوية بنين لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات لمخالفته القرارات الوزارية والأوامر الإدارية الخاصة بالدروس الخصوصية وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال الواقعة.

جاء ذلك وفقا لمذكرة الشئون القانونية المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، حيث تضمنت المذكرة تقرير مكتب المتابعة بالمديرية، بتواجد مدير المدرسة سالف الذكر بالمدرسة في غير أوقات العمل الرسمية، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الماضى بالدور الأول العلوي ومعه 5 طالبات ويعطهن درس خصوصي لمادة اللغة العربية.

وحرصا من الوزارة على تحقيق المصلحة القومية للدولة، فقد أصدرت تعليمات مشدده على عدم إعطاء دروس خصوصية للطلاب وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية، وحيث إن ما أقدم عليه مدير مدرسة الدلنجات الثانوية بنين هو أمر في غاية الخطورة ضاربا بكل التعليمات والقرارات الوزارية التي تمنع وتحارب الدروس الخصوصية وهو ما يستوجب معه أخذه بالشده الرادعة حتى يكون عبرة لكل من يفكر في إكتراث مثل هذا الذنب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم على الفور إجراء التحقيقات اللازمة والسريعة في الواقعة وقد باشرت الشئون القانونية بالمديرية التحقيقات في الواقعة.

كما شدد على مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة لكافة المدارس بتنفيذ التعليمات الوزارية الواضحة والنافذة والالتزام بكل دقة بتنفيذ هذا الأمر والمسئولية الكاملة عنه، مع تطبيق كافة التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية.