شراكة بين فورد وأرجو إيه آي لاستخدام سيارات ذاتية القيادة في الدليفري بـ3 مدن أمريكية

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تستعد سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت لتجربة استخدام سيارات ذاتية القيادة في توصيل الطلبات إلى منازل العملاء في 3 مدن أمريكية من خلال الشراكة مع شركتي فور موتور كورب لصناعة السيارات وأرجو إيه.آي لتكنولوجيا القيادة الذاتية.

وستتيح هذه الشراكة لسلسلة المتاجر توصيل الطلبات في محيط ميل واحد من المتاجر باستخدام السيارات ذاتية القيادة في مدن ميامي وأوستن والعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي.

وقال توم وورد، كبير نواب رئيس وول مارت أمريكا للتوصيل المباشر للمنازل: "هذا التعاون يعزز مهمتنا في توصيل المنتجات إلى منازل عملائنا بسرعة وسهولة غير مسبوقة، وبالتالي سيستمر تهيئة الساحة أمام التوصيل باستخدام السيارات ذاتية القيادة".

ومن المقرر توفير هذه الخدمة الجديدة لعملاء وول مارت داخل المناطق المحددة في المدن الثلاث، على أن يتم توسيع نطاقها بمرور الوقت، مع بدء اختبار الخدمة الجديدة في وقت لاحق من العام الحالي.

وسيتم استخدام سيارات فورد مزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية من أرجو إيه.آي لتوصيل طلبات العملاء من متاجر وول مارت. وستكون هذه أول خدمة توصيل للمنازل باستخدام مركبات ذاتية القيادة في مدن متعددة في الولايات المتحدة.

ووفقا لهذه الشراكة سيكون في مقدور عملاء أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم طلب احتياجاتهم من مواد البقالة وغيرها من السلع المشهورة عبر الإنترنت مع خدمة التوصيل بالمركبات ذاتية القيادة من الباب إلى الباب.

كانت وول مارت قد اختبرت خدمة مماثلة مع شركة فورد في مدينة ميامي عام 2018.