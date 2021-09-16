إتمام مهمة شرطية أمام معبد يهودي غربي ألمانيا بعد وجود إشارات على تهديدات له

أعلنت الشرطة الألمانية غربي البلاد صباح اليوم الخميس إتمام إجراءات مهمتها الخاصة أمام المعبد اليهودي بمدينة هاجن ليلة الأربعاء/الخميس.

ولكن الشرطة لا تزال موجودة في المنطقة، حيث ذكر مصور تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم أن هناك عدة سيارات دورية بالقرب من المعبد وأن هناك أفراد شرطة مسلحين برشاشات.

ولم يكن هناك أية معلومات عن نوعية الخطر الملموس الذي كانت هناك إشارات له وأسفر عن قيام الشرطة بالمهمة، ولا عن هوية مَن أبلغ عن هذه الإشارات.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم إنه لايزال غير ممكن الإفصاح عن أية بيانات أخرى لأسباب تكتيكية.

يذكر أن قوات شرطة قوية طوقت المعبد اليهودي بمدينة هاجن في ولاية شمال الراين-فيسفاليا أمس الأربعاء، بعدما ذكرت أن هناك إشارات على "حالة تهديد محتملة" للمعبد.

وتم إغلاق الشارع الذي يقع به المعبد على طول 250 مترا. وتم إلغاء صلاة كان مخططا لها بمناسبة يوم الغفران.

يذكر أن يمينيا متطرفا مسلحا حاول قبل عامين اقتحام معبد يهودي في مدينة هاله بولاية سكسونيا-أنهالت في يوم الغفران أيضا. وعندما أخفق في الدخول، أطلق النيران على شخصين بالقرب من المعبد وتسبب في إصابة اثنين آخرين أثناء هروبه.

وكان متحدث باسم الشرطة قال ليلة الأربعاء/الخميس: "إننا على اتصال وثيق حاليا مع الجالية اليهودية (بالمدينة). الناس قلقون"، موضحا أن هناك تنسيقا وثيقا مع جاليات يهودية أخرى في ولاية شمال الراين-فيستفاليا.

وأضاف المتحدث: "هدف الشرطة هو ضمان الأمن لكل هذه المؤسسات"، لافتا إلى أنه لم يكن هناك أية إشارات على وجود تهديد لأية منشآت أخرى.