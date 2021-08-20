معهد بحوث وقاية النباتات ينظم ندوة حول الاستخدام الآمن لغازات التبخير بالشرقية

نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة تحت عنوان "الاستخدام الآمن لغازات التبخير"، التي أقيمت بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقليل الفاقد فى المحاصيل بعد الحصاد.

وقال مدير معهد بحوث وقاية النباتات أحمد عبدالمجيد، إن الندوة استهدفت رفع الوعى وبناء القدرات لكل المعنيين بحماية الحبوب والمواد المخزونة، وطرق الاستخدام الآمن لغازات التبخير فى الصوامع والشون.

وأضاف، في بيان له اليوم الخميس، أن الندوة قد تناولت التعريف بأهم الآفات الحشرية والحيوانية التي تتعرض لها المواد المخزونة والطرق المختلفة لمكافحة هذه الآفات، ومنها: استخدام أقراص التبخير بصورة صحيحة وفقا للتوصيات المعتمدة من وزارة الزراعة.

وتابع أن الندوة تناولت أيضا التعريف بالقواعد والقرارات المنظمة للاستخدام الآمن لتلك الأقراص والتي وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مع أهمية عدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال الشركات المتخصصة في تبخير مخازن الغلال والصوامع للحفاظ على الحبوب من التلف وضرورة توعية المواطنين بخطورة هذه الأقراص حال تطبيقها بطرق خاطئة.

وأوضح أنه تم التعريف بوسائل الحماية الشخصية عند استعمال أقراص التبخير وأسلوب التعامل السليم مع حالات التعرض الخاطئ لتلك المواد، والإسعافات الأولية والإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الحالة.

وأشار إلى أن المعهد يقوم بتقديم خدمات التبخير ومكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة من خلال الوحدة ذات الطابع الخاص بالمعهد، إضافة بأنه سوف تعقد دورة تدريبية خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر الجاري بمقر المعهد بالدقى تحت عنوان "استراتيجيات حماية الحبوب والمواد المخزونة"، وذلك بغرض بناء قدرات العاملين فى هذا المجال.