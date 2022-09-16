مسؤول محلي: ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في إيطاليا إلى 9 قتلى

تسبب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المدمرة على ساحل البحر الأدرياتيكي بوسط إيطاليا، في مقتل 9 أشخاص على الأقل بمدينة إنكونا بإقليم ماركي، حسبما قال المتحدث باسم فرقة الإطفاء لوكا كاري لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وقال حاكم إقليم ماركي، فرانشيسكو أكوارولي، عبر حسابه على فيسبوك إنه يتابع تطور أزمة الأحوال الجوية الخطيرة التي ضربت الإقليم لاسيما عمليات الإنقاذ، ذاكرا أن هناك حالة من التخوف الشديد حاليا.

ووفقا لتقارير أولية، لا يزال هناك أربعة أشخاص في عداد المفقودين، من بينهم صبي يبلغ من العمر 8 سنوات ومراهق يبلغ من العمر 17 عاما.

وطلب حاكم إقليم ماركي، فرانشيسكو أكوارولي، من الحكومة في روما إعلان حالة الطوارئ.

وأعلن رئيس الوزراء ماريو دراجي عن قيامه بزيارة للمناطق المتضررة مساء اليوم الجمعة.

وبعد مرحلتي الجفاف والحرارة الشديدة في فصلي الربيع والصيف، تعرضت إيطاليا مؤخرا لعواصف شديدة، لكن الوضع الحالي كان أسوأ بكثير حتى الآن في الإقليم المطل على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وكشفت مقاطع الفيديو المسجلة على الهواتف المحمولة عن جانب من القوة الكاملة للعواصف التي شهدتها المنطقة حيث جرفت السيارات والشاحنات إلى أماكن بعيدة، واختفت ساحات ومتاجر بأكملها تحت كميات المياه، التي كان ارتفاع بعضها أمتارا.

وطوال الليل، حاولت خدمات الطوارئ، ومعهم 180 من رجال الإطفاء والعاملين في الدفاع المدني، نقل المواطنين إلى بر الأمان في المناطق المتضررة.

تم إنقاذ العديد من الأشخاص، وخاصة كبار السن، بواسطة القوارب المطاطية.

جدير بالذكر أن سلطات الحماية المدنية الإيطالية أصدرت تحذيرا أمس الخميس للسكان بضرورة البقاء في مناطق مرتفعة خلال الفيضانات المفاجئة التي ضربت الإقليم.

وعكف عمال الإغاثة، بما في ذلك 180 من رجال الإطفاء ومساعدي قوات الدفاع المدني، على نقل المتضررين إلى أماكن آمنة في تلك المناطق المنكوبة.

كما حثت السلطات سكان المناطق على طول نهر ميسا الواقع في إقليم ماركي، على مغادرة منازلهم أو اللجوء إلى الطوابق المرتفعة.

وقال عمدة مدينة عمدة كانتينو، أليساندرو بيتشيني، في مقابلة إذاعية: "نواجه ظروفا قاسية للغاية في الوقت الراهن".

وقال ستيفانو أجوزي من قوات الدفاع المدني بإقليم ماركي إن هذه الأمطار الغزيرة كانت غير متوقعة على الإطلاق.

في سياق متصل، أصدر عمدة بلدة سينيجاليا الساحلية، ماسيمو أوليفيتي، قرارا باستمرار إغلاق المدارس ورياض الأطفال والمرافق الرياضية والمؤسسات العامة الأخرى حتى غدا السبت.