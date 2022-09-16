الاستخبارات البريطانية: روسيا تفتقر إلى قوات مشاة وضباط في أوكرانيا

أفاد تقييم للاستخبارات البريطانية بأن القوات الروسية تفتقر إلى المشاة وصغار الضباط في حربها على أوكرانيا.



وذكرت وزارة الدفاع في لندن اليوم الجمعة، في تحديثها اليومي، أن الحرب تركت تأثيرا قويا على قوة الأفراد الروس.



وأشارت الوكالة إلى مقطع فيديو يعتقد أنه لرجل الأعمال الموالي للكرملين يفجيني بريجوجين، وهو يجند نزلاء بأحد السجون.



ويعتقد أن بريجوجين هو ممول مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة.



وذكرت الوزارة أن "بريجوجين يؤكد في الفيديو أنه يبحث فحسب عن (مقاتلين لوحدات قتالية)".



وبدأت هذه الحملة في يوليو، على الأقل، حيث يتم عرض تخفيف الأحكام وتقديم مبالغ مالية للسجناء.



وأضافت الوزارة: "في سياق منفصل، تقلل الأكاديميات العسكرية الروسية دورات التدريب وتعجل بمواعيد تخرج الطلاب العسكريين. ومن شبه المؤكد أن ذلك يجري حتى يتم إرسال الطلاب لدعم العملية (الجارية) في أوكرانيا".