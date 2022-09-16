إصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 شباب بسحجات وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في طريق ميت أبو علي – طاروط، بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تبين إصابة كلًا من: باسم عبدالرحمن، 21 عامًا، ويوسف علي، وإسلام إبراهيم، 27 عامًا، ومحمد إبراهيم، 37 عامًا.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة الزقازيق لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.