كييف: سفينتا نقل حبوب تسعيان لدخول ميناء تشورنومورسك الأوكراني

أفادت كييف، اليوم السبت، بأن سفينتي شحن مدنيتين تسعيان لدخول ميناء أوكراني، في أول مرة تستهدف فيها أي سفينة القيام بذلك منذ انسحبت روسيا من اتفاق للسماح بمرور سفن الشحن التي تنقل الغذاء بأمان عبر البحر الأسود.

وقالت شركتا الشحن التي تتبعهما السفينتان إن السفينتين مستعدتان للرسو في ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، وفقا لما كتب نائب رئيس الحكومة الأوكراني أولكسندر كوبراكوف عبر موقع فيسبوك اليوم السبت.

وأضاف كوبراكوف أن السفينتين تستعدان لتحميل حوالي 20 ألف طن من القمح في الميناء لنقلها إلى دول أفريقية وأسيوية.

وجاء في بيان كوبراكوف إن السفينتين، "ريزيليانت أفريكا" و"أرويات"، ترفعان علم دولة بالاو الواقعة بالمحيط الهادئ، ويتألف طاقمهما من مواطنين أوكرانيين وأتراك وآذريين ومصريين.

ولم يوضح كوبراكوف بالتحديد الموعد الذي من المتوقع أن تدخل فيه السفينتان ميناء تشورنومورسك.

وكانت السفينة "ريزيليانت أفريكا" بالفعل قبالة الساحل الأوكراني بعد ظهر اليوم السبت وبدا أنها متجهة إلى ميناء تشورنومورسك القريب، بينما بدا أن "أرويات" قريبة من الميناء ذاته، وفقا لموقع "مارين ترافيك" الإلكتروني لرصد حركة السفن.