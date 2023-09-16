الهند: مقتل مسلحين اثنين في اشتباك بالقرب من خط السيطرة بجامو وكشمير

ذكرت الشرطة الهندية، أن مسلحين اثنين قتلا في اشتباك مع قوات الأمن بالقرب من خط السيطرة، في منطقة بارامولا في جامو وكشمير اليوم السبت.

وأضافت الشرطة، أن الاشتباك اندلع في قطاع أوري بمنطقة كشمير الشمالية، مشيرة إلى أن عملية بحث تجرى في المنطقة، حسب وكالة "برس تراس أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

وقالت شرطة منطقة كشمير في منشور لها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الاشتباك بدأ بين الإرهابيين وجيش وشرطة بارامولا في منطقة أوري في هاثلانجا في إقليم بارامولا.

وكان وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، أكد الشهر الماضي أن تصرفات الهند في جامو وكشمير المحتلة من جانب الهند بشكل غير قانوني لا يمكن أن تضفي الشرعية على احتلالها، ولا تقمع المشاعر الحقيقية للشعب الكشميري؛ لأن الإكراه والمكائد لا يمكن أن تحل محل الشرعية.

وتابع: "تريد باكستان علاقات جيدة مع جميع جيرانها بما في ذلك الهند، ومع ذلك لا يمكن تحقيق علاقات جيدة إلا من خلال حل النزاع وليس من خلال إنكاره، السلام الدائم في جنوب آسيا لا يزال مشروطا بتسوية نزاع جامو وكشمير".