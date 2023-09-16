محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلا مدارس بالبرلس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة البرلس، وسط توافد عدد كبير من المواطنين، وأولياء أمور الطلاب والطالبات، لشراء مستلزمات الطلاب من الزي المدرسي، والأدوات المدرسية، بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بهدف إتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة.



وأشار إلى أنه تم افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة البرلس، وسبق افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة كفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 لـ30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس، من أقلام، وكشاكيل، وأدوات هندسية، وألوان، وغيرهم.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح معارض أهلاً مدارس بجميع مدن المحافظة، وجاري تجهيز معرض أهلا مدارس بمدينة الرياض، وبقية المدن تباعاً، مشيراً إلى أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.



كما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، التجهيزات الجارية حاليا لإنشاء معرض أهلا مدارس بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي بجوار الوحدة المحلية، تنسيقا مع مدير الإدارة التعليمية بالرياض، حسن بسيوني علي، وإدارة تموين الرياض، والغرفة التجاريه لبيع المستلزمات المدرسية والملابس بأسعار مخفضة وبسعر المصنع.