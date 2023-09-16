الجيش الروسي ينفي تقارير أوكرانية عن إعادة السيطرة على قرية أندرييفكا

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نفى الجيش الروسي تقارير أوكرانية تفيد بإعادة السيطرة على قرية أندرييفكا، في شرقي منطقة دونيتسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن الجيش الأوكراني "حاول يائسا صد القوات الروسية من قريتي كليشتشييفكا وأندرييفكا".

ولم يقدم أي دليل على هذا البيان.

وجاء تعليقه بعد أن ذكرت كل من هيئة الأركان العامة الأوكرانية والرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن أندرييفكا قد تم تحريرها أمس الجمعة، وتعرضت القرية للدمار الكامل جراء الحرب.

وقالت كييف أيضا، إن مقاتلين أوكرانيين ينشطون في قريتي كليشتشييفكا وكورديوميفكا المجاورتين.

ونشر لواء أوكراني أيضا مقطع فيديو يظهر عملية التحرير في أندرييفكا، اليوم السبت.