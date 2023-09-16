قال إمام وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، إنّ سياسة الإبعاد (التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي) تخالف كل القوانين الدولية.

وأضاف في تصريحات متلفزة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن هذه السياسة غير حضارية كما أنها غير مسبوقة من أي دولة على مستوى العالم.

وتابع: «لا توجد دولة في العالم تتبع سياسة الإبعاد عن الأماكن المقدسة إلا سلطات الاحتلال، وهذا الإجراء غير إنساني بجانب كونه غير قانوني».

وأشار إلى الرفض القاطع لهذه السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال بهدف إبعاد النشطاء ورواد المسجد الأقصى لتفريغه من عبّاده.

يُذكر أنه أمس الجمعة، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة، في مدينة القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.