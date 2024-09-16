قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة اتهامه بالقتل الخطأ بدهس مواطن أثناء قيادته السيارة بطريق العلمين، ما دفع العديد للتساؤل هل إخلاء السبيل ينهي القضية ويمنح فتوح الحق في المشاركة الرياضية خلال الفترة المقبلة؟.

في ضوء ذلك قال محمد رشوان، المحامي، إنه في البداية لا تعليق على قرارات المحكمة، مشيرا إلى أن قرار إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح جوازى للمحكمه ولا يعبر أبدا عن اتجاه الحكم

. وأضاف رشوان أن القرار منح اللاعب الحق في المشاركة في أي مباراة داخليه أو خارجية حتى جلسة ٢٢ أكتوبر المقبل، والتي حددتها المحكمة لنظر القضية.

وكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت أحمد فتوح إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي أجرتها معه، حيث أسندت إليه الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وذكرت النيابة، أن التحقيقات ثبت منها أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، والذي تناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

وأضافت النيابة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة (الحشيش) المشار إليها.

وأشارت إلى أنها كانت قد استجوبت المتهم، وتحقيقا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جزم - وفق الثابت بتقرير فحص العينة - بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.