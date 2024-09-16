إغلاق 8 منشآت مخالفة في حملة صحية بالإسماعيلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة موسعة للتفتيش على أسواق المدينة، حيث شملت الزيارة ٦٥ منشأة غذائية بما في ذلك مخابز، مطاعم، مجازر وبقالة. وتم خلال الحملة سحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة أسفرت عن إغلاق ٨ منشآت غذائية؛ منها ٤ منشآت لعدم وجود رخصة، منشأتين لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومنشأتين لعدم وجود رخصة بالإضافة إلى خطر داهم على الصحة العامة. وأضافت أن الحملة أسفرت أيضًا عن إعدام ١١٢ كيلوغرامًا من المنتجات الغذائية غير المحتفظة بالخواص الطبيعية، وسحب ٢٤ عينة غذائية، وتحرير ٦٣ محضرًا، شملوا ٤٠ محضرًا لمخالفات نظافة و٢٣ محضرًا لمخالفات تتعلق بالشهادات الصحية.

وأشار اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، إلى أهمية الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومراجعة ما يقدم للمواطنين، وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.