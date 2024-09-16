تراجع مبيعات السندات الدولارية بأمريكا اللاتينية إلى 4 مليارات دولار

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تراجعت مبيعات السندات المقومة بالدولار في أسواق أمريكا اللاتينية لتصل إلى 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لقياس فارق سعر العائد بين السندات بواقع 6 نقاط أساس ليسجل عوائد بنسبة 91ر1%.

وأظهرت "جداول بلومبرج لأسواق رأس المال" تراجع إصدارات السندات الجديدة بنسبة 51% لتصل إلى 4 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الجاري، مقارنة بـ 18ر8 مليار دولار في 26 إصدارا في الأسبوع السابق عليه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الجديدة، منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي، 2ر12 مليار دولار مقارنة بـ 94ر5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من الشهر السابق.

وبلغ إجمالي الإصدارات في أمريكا اللاتينية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي، 4ر168 مليار دولار مقابل 4ر104 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الطرح الأكبر خلال الأسبوع الماضي من نصيب شركة "فيميكس إنرجيا" المكسيكية للطاقة ومجموعة "بانكو أكتينفير إس ايه" المكسيكية بقيمة 49ر1 مليار دولار، وشركة "رايزن إس ايه" البرازيلية للطاقة بقيمة مليار دولار.

وحقق مؤشر بلومبرج للأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية عائدا إجماليا بنسبة 91ر0 % خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الجاري، مقارنة بـ 33ر0 % في الأسبوع السابق عليه.