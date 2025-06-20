إير كايرو تتعاقد على طائرات جديدة لتعزيز أسطولها الجوي خلال مشاركتها في معرض باريس للطيران

وقعت شركة "إير كايرو"، اتفاقية جديدة لتأجير طائرة من طراز إيرباص A320، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض باريس الدولي للطيران 2025، أحد أبرز المنصات العالمية المعنية بصناعة الطيران.

ووقع الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إير كايرو"، الاتفاقية مع إحدى كبرى شركات تأجير الطائرات على مستوى العالم، في خطوة تواكب استراتيجية وزارة الطيران المدني الهادفة إلى التحديث المستمر وتبني أحدث التقنيات في مجال النقل الجوي.

وأكد الطيار أحمد شنن، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية "إير كايرو" الرامية إلى تعزيز كفاءة التشغيل، وتوسيع شبكة وجهاتها بما يلبي الطلب المتزايد على خدماتها، مشيرًا إلى أن التوسع في الأسطول يواكب النمو المستدام الذي تشهده الشركة حاليًا.

وأضاف: "نفخر بالمشاركة في معرض باريس الجوي 2025، كونه منصة دولية مرموقة لعرض أحدث الابتكارات في صناعة الطيران، وتوقيع هذه الاتفاقية يعكس التزامنا بتعزيز قدراتنا التشغيلية وتحقيق تجربة سفر متميزة لعملائنا."

واستلمت "إير كايرو"، طائرة من طراز A320 خلال شهر يونيو الجاري، على أن تتسلم 4 طائرات إضافية من نفس الطراز قبل نهاية العام، تليها 3 طائرات أخرى من طراز A320 نيو خلال عام 2026، ليصل إجمالي عدد طائرات أسطول الشركة إلى 45 طائرة بحلول نهاية عام 2026.

وأشار شنن إلى أن انضمام الطائرات الجديدة سيمكّن الشركة من إطلاق وجهات جديدة وزيادة الترددات على الخطوط الحالية في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، موضحًا أن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية التقنية، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين تجربة العملاء، ما يعزز مكانتها كأحد أسرع شركات الطيران نموًا في المنطقة.