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تراجع التضخم في إيطاليا خلال أغسطس

روما (د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 4:59 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 4:59 م

أظهرت أحدث البيانات من مكتب الإحصاء الإيطالي اليوم الإثنين، تراجع تضخم أسعار المستهلك على نحو طفيف تماشيا مع التقديرات الأولية في أغسطس.

وتباطأ تضخم أسعار المستهلك إلى 1ر1 % في أغسطس من 3ر1 % في يوليو، الذي كان أعلى مستوى خلال تسعة أشهر. وتماشى هذا مع البيانات الأولية التي نشرت في 30 أغسطس.

وتراجعت أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة بوتيرة أسرع بلغت 6ر8 % على أساس سنوي في أغسطس مقابل تراجع بنسبة 6 % قبل شهر.

وتراجعت تكاليف السلع المعمرة 8ر1% وهو ما كان سببا في تباطؤ التضخم.

وعلى الجانب الآخر، تسارع نمو الأسعار السنوية في سلع الطاقة المنظمة إلى 14% من 7ر11%.

وعلى أساس شهري، تحركت أسعار المستهلك صعودا بواقع 2ر0 % في أغسطس، متوافقة مع التقديرات.

وتباطأ التضخم استنادا إلى المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، إلى 2ر1% في أغسطس من 6ر1% في الشهر السابق عليه.

وفي التقرير المبدئي، زاد المعدل بواقع 3ر1%. وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بواقع 2ر0%.


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