تراجع التضخم في إيطاليا خلال أغسطس

أظهرت أحدث البيانات من مكتب الإحصاء الإيطالي اليوم الإثنين، تراجع تضخم أسعار المستهلك على نحو طفيف تماشيا مع التقديرات الأولية في أغسطس.
وتباطأ تضخم أسعار المستهلك إلى 1ر1 % في أغسطس من 3ر1 % في يوليو، الذي كان أعلى مستوى خلال تسعة أشهر. وتماشى هذا مع البيانات الأولية التي نشرت في 30 أغسطس.
وتراجعت أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة بوتيرة أسرع بلغت 6ر8 % على أساس سنوي في أغسطس مقابل تراجع بنسبة 6 % قبل شهر.
وتراجعت تكاليف السلع المعمرة 8ر1% وهو ما كان سببا في تباطؤ التضخم.
وعلى الجانب الآخر، تسارع نمو الأسعار السنوية في سلع الطاقة المنظمة إلى 14% من 7ر11%.
وعلى أساس شهري، تحركت أسعار المستهلك صعودا بواقع 2ر0 % في أغسطس، متوافقة مع التقديرات.
وتباطأ التضخم استنادا إلى المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، إلى 2ر1% في أغسطس من 6ر1% في الشهر السابق عليه.
وفي التقرير المبدئي، زاد المعدل بواقع 3ر1%. وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بواقع 2ر0%.