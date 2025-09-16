ترامب يبحث مع حاكم ولاية تينيسي إرسال الحرس الوطني إلى ممفيس

يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، حاكم ولاية تينيسي بيل لي في المكتب البيضاوي بعد أن ألمح إلى استعداده لإرسال الحرس الوطني إلى مدينة ممفيس للمساعدة في مكافحة الجريمة.

ويأتي لقاء لي بعد تصريح ترامب يوم الجمعة بأن "ممفيس تعاني بشدة"، مضيفا: "سنعالج الأمر تماما كما فعلنا في واشنطن". وقال ترامب خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز" إن "العمدة سعيد" و"الحاكم سعيد" بشأن الانتشار المرتقب للقوات.

وقبيل بدء اجتماعه مع لي، ذكر البيت الأبيض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن معدل الجريمة الإجمالي في ممفيس أعلى من المعدل الوطني، وأشار إلى أن المعدل ارتفع مقارنة بالعام الماضي، مخالفاً التوجهات الوطنية.

وكان ترامب قد نشر الشهر الماضي قوات الحرس الوطني في واشنطن وفرض السيطرة الاتحادية على قوة الشرطة في العاصمة في إطار حملة قمع قال لاحقا إنها خفّضت معدلات الجريمة. وإرسال الحرس الوطني إلى ممفيس سيكون بمثابة أحدث اختبار لمدى صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية داخل المدن الأمريكية.

ورحب الحاكم الجمهوري لولاية تينيسي بنشر القوات باعتباره جزءا من حملة أوسع لإنفاذ القانون في ممفيس. غير أن تصريحات ترمب أثارت اعتراضا من جانب رئيس بلدية ممفيس الديمقراطي، وهي مدينة ذات أغلبية سكانية من أصول إفريقية.

وقال العمدة بول يونج في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "لم أطلب الحرس الوطني، ولا أعتقد أن هذه هي الطريقة لخفض معدلات الجريمة"، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن المدينة لا تزال تحتل مراكز متقدمة في العديد من "القوائم السيئة".

وكانت التكهنات قد انصبت في وقت سابق على مدينة شيكاغو باعتبارها الوجهة التالية التي قد يرسل إليها ترامب قوات الحرس الوطني وسلطات اتحادية أخرى. لكن الإدارة واجهت مقاومة شديدة من الحاكم الديمقراطي لإلينوي جيه. بي. بريتزكر وسلطات محلية أخرى.