 الدوليون يعودون لتدريبات بيراميدز استعدادا لمواجهة سموحة - بوابة الشروق
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الدوليون يعودون لتدريبات بيراميدز استعدادا لمواجهة سموحة

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:54 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:54 ص

عاد اللاعبون الدوليون في صفوف بيراميدز لتدريبات الفريق أمس، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل بالجولة الرابعة على استاد الدفاع الجوي.

وشارك في التدريبات الثلاثي عمر جابر ومحمد حمدي ورجب بكار عقب عودتهم من صفوف المنتخب الوطني الأول، بينما حصل عبد الله السعيد قائد الفريق على راحة إضافية بعدما شارك لمدة لفترة طويلة في مباراة بتسوانا الودية.

كما عاد المحترفون عبده لومالا من صفوف أوغندا وعمر العيوني من المنتخب التونسي، بجانب المدافع الإيفواري ويلفريد كانون الذي تألق وسجل هدفا دوليا للأفيال في شباك الكونغو.


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