السعودية: تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليا دون مقابل

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة أن المديرية العامة للجوازات السعودية بدأت بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليا لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى 31 أكتوبر الحالي".

وقال البيان أن "هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد- 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية".

وأشارت الجوازات إلى "أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونيا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات".