 بالفيديو.. دبي تتحضر لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. دبي تتحضر لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 5:25 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 5:25 م

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «AFP»، مساء الجمعة، فيديو يرصد تحضر دبي لافتتاح متوافقة مع الشريعة اليهودية.

وأظهر الفيديو، أن فندق «أرماني» قرر افتتاح مطعم «أرماني كاف»، المخصص لتقديم طعام «الكوشير» اليهودي، لجميع الراغبين، سواء اليهود أو غيرهم.

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