قال مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، كانا يكذبان بشأن مصير وفحوى رسائل البريد الخاص بالأخيرة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنه تبين أن هيلاري كلينتون بالتضامن مع جهاز المخابرات الأمريكية، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، افتعلوا مشكلة تواطؤ الرئيس الحالي، دونالد ترامب، مع روسيا، وذلك لعرقلة وصوله لسدة الرئاسة.

وأشار إلى أن إدارة أوباما كانت تحاول بالتعاون مع لوبي الإخوان في الولايات المتحدة، خلق أجواء رعب في العالم العربي، وقلب أنظمة بعد أخرى، للتوصل إلى قيادة موحدة تحت غلاف الإخوان، قائلًا إنها جريمة بحق العالم العربي.

وتابع: «نحن كشعوب من الشرق الأوسط نسكن في الولايات المتحدة.. كنا نتمنى أن يدعم أوباما المطالبين بالتغييرات أيام الربيع العربي، ولكن وجدنا اليوم أن كل ما كانوا يفعلوه في هذا الوقت هو سيطرة الإخوان على الأنظمة ليس في مصر فقط، بل في دول عديدة».