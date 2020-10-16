تنزانيا تؤكد استمرار تسلق جبل كليمنجارو رغم الحرائق المستعرة لليوم الخامس

أعلن وزير السياحة التنزاني هاميسي كيجوانجالا اليوم الخميس، أن تسلق جبل كليمنجارو سيستمر كالمعتاد وذلك على الرغم من استمرار الحريق لليوم الخامس على التوالي.

وقال كيجوانجالا مساء اليوم إن مروحية تدعم عملية إخماد ألسنة اللهب منذ الصباح وان المسؤولين يحاولون الحصول على المزيد من الطائرات للمساعدة فى مكافحة النيران.

وقال الوزير التنزاني في تغريدة: "لا نزال نكافح الحريق. العمل أصعب مما اعتقدنا سلفا، يكمن التحدي في الرياح العاتية والحشائش والغطاء النباتي الجافين".

غير أن مصادر غير مؤكدة قالت إن سلطات حديقة كليمنجارو الوطنية تفكر فى استدعاء السائحين الذين مازالوا فى الجبال .

ولا يزال هناك أكثر من 100 مرشد جبلي محلي وحمالين وسياح في المنطقة، وفقا للتقديرات المحلية لصناعة السياحة، على الرغم من عدم توافر بيانات رسمية.

ومن ناحية أخرى، قال منظم رحلات إنه تم إخلاء مخيم من المتسلقين الدوليين بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وقال هينينج شميت، وهو مرشد ألماني في أعلى جبل في أفريقيا: "إلى جانب مجموعتي السويسرية، كان هناك من خمس إلى ست مجموعات أخرى اضطرت إلى تفكيك خيامها عند منتصف الليل... نطاق النيران يتسع الآن أكثر فأكثر".

وتظهر صور التقطتها الأقمار الصناعية انتشارا واضحا لألسنة اللهب، وتحدثت مجموعة من ألمان ونمساويين وسويسريين، كان من المقرر أن يتسلق أفرادها الجبل اليوم الخميس عن رياح عاتية وطبقة كثيفة من الرماد غطت خيامهم.

واندلع الحريق يوم الأحد الماضي، وقال مسؤولون إنه دمر منذ ذلك الحين 28 كيلومترا مربعا، على الأقل، من الأشجار. وأضافوا إن حوالي 500 شخص يحاولون إخماد الحرائق.

ويبلغ ارتفاع قمة جبل كليمنجارو 5895 مترا، وهو أعلى جبل قائم بذاته في العالم، وقد تشكل من بركان خامد بالقرب من وادي "ريفت" شرقي إفريقيا.