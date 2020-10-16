إضراب يلوح في الأفق بعد فشل المفاوضات بين مطار هيثرو والعمال

رفض مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن اقتراحا نقابيا بشأن خفض الأجور، حيث يكافح أكبر المطارات البريطانية من أجل التعامل مع انهيار حركة الطيران، وفقا لنقابة "يونايت" العمالية اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت النقابة أن إدارة شركة المطار رفضت حزمة، يتم بموجبها، إعادة كل الموظفين، بمن فيهم كبار المسؤولين التنفيذيين، علاواتهم، مع عودة أجور معظم العاملين إلى مستويات ديسمبر عام 2019.

كما سيتحمل المساهمون خسارة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني (129 مليون دولار) في شكل عدم الحصول على توزيعات نقدية بموجب الخطة. وتجري نقابة "يونايت" اقتراعا بين أعضائها بشأن تنظيم إضراب.

وقال متحدث باسم هيثرو إن إجراءات "يونايت" ليست كافية لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

وتنص خطة المطار على خفض الأجور بنسبة كبيرة تبلغ 25 بالمئة لحوالي نصف موظفي الخط الأمامي وعددهم 4700 عامل، ويشملون عمال النظافة وأفراد الأمن والمهندسين، من أجل تفادي اللجوء إلى تسريح جبري.

وتكبد المطار خسائر بأكثر من مليار إسترليني في النصف الأول من العام، قائلا إنه يخسر 150 مليون جنيه في الشهر.

وينتهي اقتراع النقابة بشأن تنظيم إضراب عمالي في 5 نوفمبر المقبل.