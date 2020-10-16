وزير التعليم: المدارس التي لا تمتلك مكانا متسعا يسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي لن تؤدي طابور الصباح

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المدارس، بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «Dmc»، مساء الجمعة، أن الوزارة شكلت فرق متابعة للتأكد من تطبيق إرشادات العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن بعض المدارس لن تؤدي طابور الصباح؛ لأنها لا تملك مكانا متسعا يسمح بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأوضح أنه سيتم إعادة نشر إرشادات واضحة للطلاب وأولياء الأمور والإداريين، إضافة إلى قواعد التعامل مع المدرسة حال ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك قبل حلول منتصف الليل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن أي مكان به طلاب سيتوفر بداخله غرفة عزل ونفس أدوات التعامل مع حالات الإصابة.