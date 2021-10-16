أفغانستان: استئناف حركة الطيران من كابول إلى إسلام أباد

قالت وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية، إن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية والخطوط الجوية الأفغانية أريانا وشركة كام أير الأفغانية ستستأنفان رحلاتهما المعتادة من العاصمة الأفغانية كابول للعاصمة الباكستانية إسلام أباد.



وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت - أن القرار جاء بعد أن علقت الخطوط الجوية الباكستانية رحلاتها من كابول بعد تحذير من إدارة الطيران المدني الأفغانية وكان التحذير من الحظر على الخطوط الجوية الباكستانية وكام إير إذا لم يخفضا الأسعار.



وكانت باكستان أغلقت جميع معابرها البرية مع أفغانستان مما وضع عشرات الآلاف من الأشخاص في مأزق حيث أدى إغلاق المعابر إلى تعفن عشرات الأطنان من الرمان وتسبب التجار الأفغان في خسائر مالية فادحة.