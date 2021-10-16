أستراليا تواصل وقف رحلات المنطقة الخضراء من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا

قررت أستراليا استمرار وقف رحلات المنطقة الخضراء من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، حتى 31 أكتوبر، وسط مزيد من الانتشار لحالات الإصابة بفيروس كورونا، المنقولة محليا، خارج منطقة "أوكلاند"، حسب بيان.

غير أنه نظرا لعدم وجود أي حالات إصابة مكتسبة محليا في الجزيرة الجنوبية، لها صلة بالتفشي، ستستأنف استراليا السفر للمنطقة الخضراء، من الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة مساء، بتوقيت سيدني، في 19 أكتوبر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وسيحتاج المسافرون إلى إجراء اختبار "بي.سي.آر" قبل المغادرة وإظهار دليل على تطعيمهم بشكل كامل. وستواصل الحكومة مراقبة الوضع في نيوزيلندا.

يأتي القرار بعد يوم من إعلان ولاية "نيو ساوث ويلز" وهي أكبر ولاية أسترالية، من حيث تعداد السكان، أنها ستنهي مطلبها بالنسبة للمسافرين المطعمين، بالخضوع لحجر صحي، اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.

وحققت الولاية اليوم السبت هدفها للتطعيم الكامل لـ80% من سكانها البالغين.