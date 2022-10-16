سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "تي إس إن"، بسماع دوي انفجارات في كييف اليوم الأحد.

ولم تقدم "تي إس إن" تفاصيل أخرى، فيما أكدت اقتراب طائرات قتالية مسيّرة من مقاطعة فينيتسا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة سبوتنيك، إنه تم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا لما سمتها "الإدارات العسكرية الإقليمية".

وأضافت أنه تم نشر تحذيرات من الغارات الجوية والدعوات للذهاب إلى الملاجئ في مقاطعات بولتافا وتشيرنيغوفيا وتشيراكسكي وتشيرنوفيتسكايا وأوديسا وإيفانو- فرانكوفسكايا وروفنينسكايا وسومي، بالإضافة إلى قاعة مدينة خميلنيتسكي.

في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.