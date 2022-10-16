السجن 10 أعوام لمتهم بالنصب على شركة و5 صيدليات في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم السبت، "م.إ.ع"، مهندس بشركة مساهمة في منطقة برج العرب، بالسجن لمدة 10 أعوام "غيابيًا"؛ لاتهامه بتزوير محرر رسمي بالتنسيق مع أخر "مجهول"، وذلك في القضية المُقيدة برقم 30273 لسنة 2021 جنايات أول الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد ورود بلاغًا من إدارة مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام شخص بتزوير محررات رسمية، عبارة عن "نماذج صرف أدوية" منسوبة لإحدى الشركات المساهمة.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات ضباط المباحث اشتراك المتهم مع آخر "مجهول" بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وهي نماذج صرف منسوب صدورها لشركة "ع.ال.ل" بعدد 37 كارنية بطاقات "مزايا وخدمات طبية"، وتمكن من صرف أدوية من 5 صيدليات شهيرة متعاقدة مع الشركة بالمستند المنسوب للشركة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: وائل حسن الشربيني، وأحمد عبد الحليم، وسكرتير المحكمة، أحمد عبد الوهاب.