البر الرئيسي الصيني يسجل 174 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 174 إصابة جديدة مؤكدة.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 668 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر إجمالي 303 مرضى بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس السبت، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 246 ألفا و43 شخصا.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس السبت، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.