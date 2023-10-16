شيكابالا يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية بعد تعافيه من الإصابة

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز

جاء ذلك عقب تعافية من نزلة البرد التي كان يعاني منها و أبعدته عن المشاركة في المران الأخير للفريق يوم الجمعة الماضي قبل فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين .

وخاض "شيكابالا" الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.