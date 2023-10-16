أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 2836 شهيدا و11181 مصابا على الأقل.



وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب الاثنين، عن "استشهاد 2750 مواطنا وإصابة أكثر من 9700 آخرين في قطاع غزة".



وأوضحت أن "عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل 58 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 1250 جريحا" من 7 أكتوبر، وفقا لوكالة الأناضول.



وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.



وفي وقت لاحق الاثنين، قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل ارتكبت مجازر بحق 371 عائلة وصل من ضحاياها للمستشفيات 1981 شهيدا حتى اللحظة".



وأضاف القدرة: "نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل منهم نحو 500 بلاغ عن أطفال مفقودين ونأمل أن يكون منهم ما زال على قيد الحياة".



وأردف: "عدد الضحايا الذين تم وصولهم للمستشفيات فقط (في غزة) والذي بلغ عددهم حتى اللحظة 2778 شهيد و9938 جريح".



ولليوم العاشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، جرى تشديده لأقصى الدرجات مع الحرب الحالية.