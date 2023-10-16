محافظ القاهرة يشن حملة مفاجئة على بعض أسواق العاصمة

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من أسواق العاصمة من بينها مجمعات النيل بحى الزيتون، ومخابز بيع الخبز المدعم تابع خلالها أسعار السلع الأساسية قبل التخفيض وبعد التخفيض والتي وصلت في عدد من السلع إلى 30% ووجه بتوفير كل المنتجات والسلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، خلال جولته، اليوم الإثنين، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى توافر كل السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة على مدار الـ6 أشهر المقبلة بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها (الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض).

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر كل السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ووجود فارق حقيقى فى أسعار السلع منذ بداية المبادرة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

ورافق "عبدالعال" خلال جولته الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين، واللواء أشرف منصور، رئيس حى الزيتون وعدد من قيادات المحافظة.