وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، وذلك بجسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «واس».

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وحث وزير الخارجية، اليابان بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد أهمية عمل مجلس الأمن على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وتحديداً القرارات رقم 242(1967) ورقم 338(1973) ورقم 1515(2003) ورقم 2334(2016)، بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.