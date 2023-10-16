نتنياهو يحذر حزب الله وإيران من مهاجمة إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، كلا من ميليشيا حزب الله اللبناني وإيران من مهاجمة إسرائيل.



وقال نتنياهو في كلمة أمام البرلمان (الكنيست) في بداية الدورة الشتوية: "لا تكرروا أخطاءكم السابقة لأن الثمن الذي ستدفعوه سيكون أسوأ بكثير".



وأضاف: "قال لكم الرئيس الأمريكي جو بايدن باللغة الإنجليزية: "لا تفعلوا ذلك، وأنا اقول لكم بالعبرية: احذروا".



واستطرد نتنياهو: "حماس هي جزء من محور الشر المكون من إيران وحزب الله وأتباعهم.. إنهم يسعون إلى تدمير دولة إسرائيل وقتلنا جميعا".



وكرر نتنياهو مقارنته لحماس بشبكة داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن كثيرين في العالم فهموا ذلك: "إنهم يفهمون أن حماس هي النسخة الجديدة من النازية".



وكما تكاتف العالم لهزيمة النازيين وداعش، سيتكاتف أيضا لهزيمة حماس.