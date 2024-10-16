قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، بشدة من مناقشة ارتباط ألمانيا الواضح بالغرب في إطار التحالف مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وخلال بيان حكومي ألقاه في البرلمان في برلين اليوم الأربعاء، انتقد شولتس، مواقف سياسية لحزبي "البديل من أجل ألمانيا" و"تحالف سارا فاجنكنشت" اللذين يعتبران ثوابت السياسة الألمانية مشكلة بالنسبة للمستقبل.

وقال شولتس: "أقول إن هذا خطأ.. إنه تهديد لأمننا. يجب أن نتمسك بثوابت سياستنا الخارجية وتوجهنا الدولي".

وأكد أن من هذه الثوابت الاندماج في الاتحاد الأوروبي، والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، والتعاون عبر ضفتي الأطلسي، والاندماج في حلف الناتو.

وأضاف: "وستظل هذه هي ركائز التوجه الدولي لألمانيا".

وأدلى شولتس، بهذه التصريحات خلال بيان حكومي حول القمة الأوروبية التي ستعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين، والتي ستتناول ملفات الهجرة والحرب الروسية ضد أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط وقدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية.

وجرى تخصيص 90 دقيقة للمناقشة اللاحقة لكلمة شولتس.

بعد ذلك، ستجيب وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الصحة كارل لاوترباخ على أسئلة النواب.