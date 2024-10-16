وزير الاقتصاد الألماني يدافع عن صرف حافز وظيفي للعاطلين عن العمل لفترة طويلة

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن الحافز الوظيفي المزمع صرفه للعاطلين عن العمل لفترة طويلة، يعتبر منطقيا رغم استمرار الانتقادات الموجهة له.

وقال هابيك في برلين اليوم الثلاثاء إنه يعلم بالطبع أن الأشخاص الذين يعملون، يتساءلون عن سبب حصول آخرين على 1000 يورو مقابل ذلك، وأردف: "حسنًا، السبب هو أنهم لن يعملوا بدون هذا الحافز".

يذكر أن هابيك يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، كما أنه يعد المرشح المحتمل لحزب الخضر لمنصب المستشار في انتخابات البرلمان الألماني المقرر إجراؤها في خريف 2025.

وأضاف هابيك أن العلوم العمالية تفترض على أية حال أن هذه المكافأة من شأنها أن تسهم في إخراج حوالي 100ألف شخص من حالة البطالة الراسخة إلى سوق العمل، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الناس بحاجة إلى حوافز للعمل.

واستطرد هابيك: "ليس من الصحيح دائمًا القول ببساطة: حسنًا، العمل والاستيقاظ أفضل من الكسل، فالأمر لا يتعلق فقط بالحافز الداخلي".

وأشار الوزير إلى أنه على دراية بالنقاش المتعلق بالحسد، ولكنه رأى أنه يجب الآن تحديد كيف يمكن حل المشكلة التي لم تُحل بعد. وقال عن الحافز: "هذا قد يكون أحد الحلول".

كانت الحكومة الفيدرالية التي تتألف من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قررت أن بإمكان العاطلين عن العمل لفترات طويلة الذين يعملون في وظيفة تخضع للتأمين الاجتماعي لأكثر من 12 شهرًا أن يحصلوا على مبلغ قدره 1000 يورو مرة واحدة. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025.