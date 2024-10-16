أبو الغيط يعقد مباحثات مع أردوغان في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة تلبيةً لدعوة الحكومة التركية.

كما عقد الأمين العام كذلك جلسة محادثات مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن لقاء أبو الغيط مع الرئيس أردوغان تركز حول الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة لاسيما آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يرتبط بها من أوضاع ومواجهات، وذلك في ضوء الإهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل الطرفين.

وأضاف أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تقديره للمواقف التركية الصلبة في دعم القضية الفلسطينية كما يعبر عنها الرئيس أردوغان والدبلوماسية التركية.

كما أوضح الأمين العام أن زيارته إلى تركيا تأتي تجسيداً للتطورات الايجابية التي ميزت العلاقات التركية العربية خلال الفترة الماضية.

وذكر المتحدث أن لقاء أبو الغيط مع الرئيس أردوغان شهد توافقا على أهمية ممارسة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ولبنان بأسرع وقت ممكن، وضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل عاجل إلى قطاع غزة على نحو مستدام لتلبية حاجات السكان المحرومين من جميع الخدمات الحياتية الأساسية.

وأكد أنه من الأهمية بمكان التشديد على ضرورة دعم وكالة الأونروا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، سياسياً ومالياً للاستمرار بعملها المحوري في مساندة الشعب الفلسطيني الصامد.

وأضاف المتحدث أن مباحثات أبو الغيط مع وزير خارجية تركيا تطرقت إلى بحث سبل تكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي من أجل تعزيز الزخم المناهض لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، محذرين في هذا السياق من تداعيات السلوك الإسرائيلي العدائي على استقرار المنطقة بأكملها، ومؤكدين ضرورة الضغط على الدول الغربية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وأوضح المتحدث أن الجانبين أكدا أهمية استمرار عمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة للضغط من أجل تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل السياسي الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واختتم المتحدث بالإشارة إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى آخر التطورات في ليبيا وسوريا والعراق والصومال، إضافة ً إلى الوضع الخطير في السودان، حيث جدد الطرفان عزمهما علي العمل معاً من أجل استعادة الاستقرار في الإقليم ووقف شبح حرب إقليمية والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات.