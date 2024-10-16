ارتفع إنتاج مصر من الأرز بنسبة 44.8% ليصل إلى 6.2 مليون طن خلال عام 2022/2023، مقـابــل 4.3 ملـيــون طــن عـام 2021/2022، ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 40.9% خلال هذا العام، وفقا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أشار الجهاز، إلى أن متوسط نصيب الفرد من الأرز ارتفع بنسبة 44.9% ليبلغ 41.6 كجم عام 022/2023، مقابل 28.7 كجم عام 2021/2022

وبحسب الإحصاء، ارتفع إنتاج الحبوب بنسبة 1.4% ليبلغ 23.7 مليون طن عام 2022/2023، مقابل 23.4 مليون طن عام 2021/2022، ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول الأرز بنسبة 44.8%، موضحا أن متوسـط نصيب الفـرد من انتـاج الحبوب ارتفع بنسبة 1.4% بلـغ 300.7 كجم عام 2022/2023، مقابل 296.6 كجم عام 2021/2022.

وأضاف الإحصاء، تراجع إنتاج القمح بنسبة 5.8% ليبلغ 9.1 مليون طـن عام 2022/2023، مقـابـل 9.6 مليون طن عام 2021/2022، ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المنزرعة بنسبة 7.4%، موضحا أن متوسط نصيب الفرد من القمح تراجع أيضا بنسبة 5.8% ليبلغ 155.4 كجم عام 2022/2023، مقابل 165.0 كجم عام2021/2022

وأشار الإحصاء، إلى أن إنتاج الخضروات زاد بنسبة 5.2% ليبلغ 24.9 مليون طن عام 2022/2023، مقـابل 23.7 مليـون طـن عام 2021/2022، كما ارتفع متوســط نصيــب الفــرد من الخضـروات بنسبة 5.2% ليبلــغ 84.9 كجـم، مقــابــل 80.7 كجــم العام السابق.

كما ارتفع إنتاج الفاكهة بنسبـة 6.2% ليبلغ 13.79 مليــون طـن عام، مقابل 12.99 مليون طن عام، وزاد متوسط نصيب الفرد من الفاكهة بنسبة 5.6% ليبلغ 69.3 كجم عام 2022/2023، مقابل 65.6 كجم عـام 2021/ 2022.