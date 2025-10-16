مصدر إسرائيلي: حماس لا تبذل جهود كافية لتسليم رفات الأسرى

قال مصدر إسرائيلي إن حركة حماس قادرة على تسليم رفات بعض الأسرى، متهما إياها بأنها "لا تبذل الجهود الكافي للقيام بذلك".

وقال المصدر، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الخميس، إن الحركة "تعرف مواقع دفن عدة رهائن، لكنها لا تبذل أي مجهود لإعادتهم رغم قدرتها على ذلك".

وتسلمت إسرائيل حتى اليوم الخميس، 9 جثث أسرى من أصل 28، إلى جانب جثة قالت السلطات الإسرائيلية إنها لا تعود لأي رهينة سابق، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ولا تزال رفات 19 أسيرا لم تسلم بعد.

وأوضحت "كان"، أن "إسرائيل تدرك أن عملية تحديد مواقع الرفات وانتشالها ونقلها قد تستغرق وقتا، خاصة مع الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية من جراء الحرب، لكنها تعتقد أن حماس تعرف أماكن دفن المزيد من الرهائن ويمكنها تسليم رفاتهم إذا أرادت ذلك".

وأكدت إسرائيل أن اتفاق غزة لا يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية إلا بعد تسليم رفات الأسرى الـ19 المتبقين.

وسلمت حماس جميع الأسرى الأحياء وعددهم 20، إضافة إلى رفات 9 أسرى، لكنها أكدت صعوبة العثور على الجثامين المتبقية.

وقالت الحركة، في بيان، إن"ما تبقى من الجثث يتطلب جهودا كبيرة ومعدات خاصة للعثور عليها وانتشالها من تحت الركام".