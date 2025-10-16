استمرار الموجة 27 لإزالة التعديات والبناء المخالف في العريش

يواصل مجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء تنفيذ أعمال الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات وضبط منظومة البناء، وذلك في إطار جهود المحافظة للحد من ظاهرة البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة.

وأوضح بيان صادر عن مجلس المدينة أن اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ومحسن سالم رئيس مركز ومدينة العريش، تابعا أعمال الحملة التي تستهدف إزالة المخالفات البنائية ضمن الموجة الحالية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة إبراهيم خميس سكرتير عام مجلس مدينة العريش، وبمشاركة الإدارة الهندسية وإدارتي المتابعة والعلاقات العامة، وبالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وبدعم من معدات مجلس المدينة، نفذت عددًا من قرارات إزالة حالات بناء وأسوار مخالفة ضمن خطة الحملة، إلى جانب إيقاف أعمال بناء بالمهد في حي المساعيد.

ودعا مجلس المدينة المواطنين إلى عدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعديات دون الحصول على التراخيص القانونية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة مواد البناء ضد المخالفين.





