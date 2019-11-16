 الكويت تتعرض لزلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر - بوابة الشروق
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الكويت تتعرض لزلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر

د ب أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:56 ص | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:56 ص

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، أمس الجمعة، تسجيل زلزال بقوة 4ر3 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة (الروضتين) شمالي البلاد.

وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار المشرف على الشبكة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية عبدالله العنزي في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الزلزال وقع في تمام الساعة التاسعة و19 دقيقة و14 ثانية من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) على عمق ثلاثة كيلومترات بباطن الأرض.

وأضاف العنزي، أن الشبكة سجلت توابع لهذا الزلزال تتراوح قوتها ما بين 2ر1 و2ر2 على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن بعض المواطنين والمقيمين في منطقة (العبدلي) شعروا بهذا الزلزال.


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