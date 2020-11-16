بايدن: لن ندخر جهدا لعلاج أزمة كورونا وفتح البلاد مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن «إدارته لن تدخر جهدًا لعلاج أزمة فيروس كورونا والعودة لفتح البلاد مرة أخرى»، مشيرًا إلى أن «الأمر صعبًا ولكنه ليس مستحيلًا».

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن «إدارته ستضع إجراءات صحية لارتداء الكمامات وتوسيع نطاق الاختبارات والتوزيع المنصف للقاح»، مشيدًا بإعلان شركتي «فايزر»، و«موديرنا» ارتفاع فاعلية لقاحهما بنسبة 95%.

وشدد على أهمية «رسم خطة لتوزيع اللقاح من خلال انتقال سلمي للسلطة»، فضلًا عن تعاون الديمقراطيين والجمهوريين للحصول على الموارد، قائلًا إنه سيتم تقديم حزم إغاثة بطريقة سريعة لمن فقدوا وظائفهم.

وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أن إدارته لديها خطط لتوفير رعاية صحية لمن فقدوا التأمين الصحي، لافتًا إلى وضع خطط لدعم الشركات الصغيرة المتضررة من كورونا، باعتبارها حجر الأساس في اقتصاد أمريكا.