منة شلبي عن أحمد السقا: أشجع وأجدع واحد في الدنيا

نشرت الفنانة منة شلبي صورة لها تجمعها بصديقها أحمد السقا، تهنئه على فيلم «العنكبوت»، كما وصفته بأنه أشجع وأجدع شخص في الدنيا.

وعلقت منة شلبي، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، قائلة: «سكاموتو أشجع وأجدع واحد في الدنيا ربنا يحميك.. مستنية العنكبوت اوي، مبروك بقى».

تدور أحداث فيلم «العنكبوت» فى إطار من الإثارة والتشويق حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور تكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن «العنكبوت»، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، ومنى زكى، وظافر العابدين، ومحمد لطفى، وأحمد فؤاد سليم، وزكى فطين عبد الوهاب، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.