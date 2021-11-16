محافظ جنوب سيناء وسفير ألمانيا يبحثان سبل التعاون في قطاع السياحة

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فرانك هارتمان، سفير ألمانيا في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بناءً على الدعوة التي وجهت له بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة من دولة ألمانيا إلى شرم الشيخ مرة أخرى.

وأعرب السفير عن سعادته للقاء المحافظ مشيرًا إلى أن شرم الشيخ من أهم المقاصد السياحية للشعب الألماني، وأن الحركة السياحية متأثرة حاليًا بسبب جائحة فيروس كورونا، وأنه يتطلع للعمل بالتعاون مع المحافظة في زيادة الأعداد مرة أخرى.

وجرى خلال اللقاء اقتراح توقيع اتفاقية تآخى وصداقة بين شرم الشيخ، وأحد المدن الألمانية كذلك جرى اقتراح تنظيم زيارة لممثلي شركات السياحة، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لزيارة شرم الشيخ.

وأشاد السفير بالجهود المبذولة في تطوير المدينة وقد أثنى عليها وعبر عن إعجابه بما وصلت إليه شرم الشيخ ومكانتها العالمية.

وفي ختام اللقاء دعا المحافظ السفير لزيارة شرم الشيخ وسانت كاترين وقد رحب بذلك فى ظل العلاقات الوطيدة بين مصر وألمانيا.