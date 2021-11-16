الحزب الحاكم في اليابان يدفع نواب البرلمان الجدد إلى إعادة مليون ين

قال الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اليوم الثلاثاء إنه سوف يجعل كل عضو من النواب الجدد يتبرع بمليون ين (8800 دولار)، وهو بدل مواصلات واتصالات شهري كانوا تلقوه عن شهر تشرين أول/أكتوبر، رغم انتخابهم في اليوم الأخير من الشهر.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، تأتي هذه السياسة وسط انتقادات متزايدة بشأن المبلغ الكامل المدفوع من الخزينة الوطنية للفائزين بمقاعد مجلس النواب في الانتخابات العامة التي أجريت يوم 31 تشرين أول/أكتوبر، وذلك في أعقاب تحرك مماثل من جانب حزب معارض.

وصرح الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحفي بأنه يعتقد أن من "الغريب" أن يتلقى النواب مثل هذا المبلغ مقابل يوم واحد فقط في الخدمة.

وأضاف موتيجي: "نود أن نتخذ الإجراء المناسب لتجنب حدوث موقف يثير التساؤلات بين الناس". واقترح موتيجي أن يبحث الحزب المكان الذي سيتم له التبرع بالمال، حيث لا يمكن إعادته إلى خزائن الدولة من الناحية الفنية.

كان عمدة مدينة أوساكا، إيشيرو ماتسوي، الذي يرأس حزب الابتكار الياباني، انتقد تلقي النواب البدل وأشار إلى أن حزب المعارضة المحافظ سوف يجمع المبالغ من أعضائه الجدد في البرلمان ليتبرع بها للمناطق المنكوبة، وجهات أخرى.