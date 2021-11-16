 بوتين يوجه بتقديم مساعدات إنسانية لبعض مناطق شرق أوكرانيا لاحتواء تدهور المعيشة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 8:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

بوتين يوجه بتقديم مساعدات إنسانية لبعض مناطق شرق أوكرانيا لاحتواء تدهور المعيشة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:25 ص

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان منطقة دونباس شرق أوكرانيا.
وأوضحت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية أن "القرار تم اتخاذه بهدف حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وتقديم الدعم الإنساني لسكان أراضٍ معينة في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين، ومنع استمرار انخفاض مستوى العيش في ظروف الحصار الاقتصادي المتواصل وتدهور الأوضاع نتيجة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
ووجه بوتين -في مرسوم للحكومة الروسية- بأن "تتخذ إجراءات استثنائية في غضون شهر تضمن خلال فترة تحقيق التسوية السياسية في أراضٍ معينة بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين، بناءً على اتفاقات مينسك، واعتراف روسيا بالشهادات حول نشأة البضائع الصادرة عن الأجهزة العاملة بالفعل في أراضي المناطق المذكورة".
وتهدف هذه الخطوة -حسب المرسوم- إلى السماح بدخول البضائع من منطقتي دونيتسك ولوجانسك إلى أسواق روسيا بشروط متساوية مع السلع الروسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك