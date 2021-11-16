الخارجية العراقية: نعتزم إعادة 240 مواطنا عالقا على الحدود البيلاروسية في رحلة جوية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، مساء اليوم الثلاثاء، أن وفدا دبلوماسيا عراقيا تمكن من تسجيل 240 مهاجرا عراقيا في بيلاروس من أجل العودة الطوعية عبر طيران شركة الخطوط الجوية العراقية ظهر يوم الخميس المقبل.

وقال الصحاف، في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" - الحكومي أن وفدا دبلوماسيا من وزارة الخارجية يعمل الآن على تسجيل أسماء 240 عراقيا طلبوا العودة من بيلاروس إلى العراق وإنهاء معاناتهم فضلا عن منح 70 منهم جواز سفر عراقي ومن المؤمل إعادتهم طوعيا إلى البلاد خلال رحلة لشركة الخطوط الجوية العراقية ظهر يوم الخميس المقبل.

وأضاف أن وفدا دبلوماسيا عراقيا آخر وصل إلى وارسو لمتابعة وإحصاء أعداد العراقيين المهاجرين على الحدود البولندية والذين يبلغ عددهم نحو 571 مهاجرا من أجل إثبات رعويتهم والعمل على إنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة ونقص المؤمن وعادتهم طوعيا إلى البلاد.

وذكر أن البلدان الأوربية لا تسمح للمهاجرين بالدخول إلى أراضيها ونحن نعمل على إعادة العراقيين العالقين على الحدود الراغبين بالعودةِ الطوعيّة والوفود العراقية تعمل حاليا بتقديم الخدمات وتسجيل أسماء الراغبين بالعودة.

وسبق للعراق أن أعاد نحو 300 عراقي كانوا عالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية قبل أشهر بعد أن تم الاتصال بهم من خلال السفارة العراقية في موسكو.