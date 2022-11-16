قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، إن لا شيء يثبت وجود هجوم متعمد على بولندا، مشيرا إلى أنه من الممكن جدا أن يكون الصاروخ قد أطلق من الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضاف دودا: "الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع ولا يوجد دليل حتى الآن على أنه أطلق من روسيا".

وأكد الرئيس البولندي أن التحقيقات بشأن الصاروخ الذي سقط أمس الثلاثاء على مدينة في بولندا، تجريها بولندا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل شخصين بعد أن أصابت "صواريخ روسية" قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا.

كما نقلت "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله إن شخصين قتلا من جراء سقوط "صواريخ روسية" في بولندا.